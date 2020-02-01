Самолет с эвакуированными из Китая гражданами четырех стран сел в ФРГ

Новости мира:Самолет с эвакуированными из Уханя гражданами приземлился во Франкфурте-на-Майне.

Самолет Бундесвера, который забрал из китайского Уханя граждан ФРГ и других стран, приземлился во Франкфурте-на-Майне.

Об этом сообщает ВВС в своем Twitter.

"Сели!", - говорится в посте с соответствующим видео.

Пассажиров доставили в госпиталь на двухнедельный карантин. В то же время врачи заявляют, что в случае обнаружения вируса у кого-либо из более чем сотни человек, карантин может затянуться "на несколько недель".

Самолет прибыл в 16:37, с опозданием из-за того, что дозаправку и смену экипажа пришлось делать не в Москве, как ранее планировалось, а в Хельсинки.

"У нас было разрешение на перелет, и разрешение на посадку также обещали. Но ситуация развивалась иначе", - заявила министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она сказала, что Москва объяснила неожиданный отказ "недостаточной пропускной способностью аэропорта". Руководство Минобороны ФРГ не удовлетворен таким объяснением причин отказа и хочет обсудить эту ситуацию с МИД на следующей неделе.

Тем временем министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас позвонил своему китайскому коллеге Ван И. Он, как сообщили из МИД, выразил благодарность китайской стороне за кооперацию в вопросе эвакуации немецких граждан из Уханя и предложил поддержку Германии в борьбе с пандемией.

Напоминаем, сегодня Россия отказала в посадке для дозаправки немецкому спасательному самолету, который вез 144 граждан четырех стран, эвакуированных из китайского Уханя. Маршрут, который предварительно был согласован и который предложила сама Москва, пришлось срочно менять.

Как сообщалось, Airbus А310 забрал из китайского Уханя 144 человека. В том числе, 108 немцев, 34 китайцев, гражданку Болгарии и американца.

По состоянию на утро 1 февраля в мире лабораторно подтверждены 11 374 случая заражения "китайским" коронавирусом. Зафиксированы 259 случаев смерти.

Коронавирус 2019-nCoV зафиксирован в 24 странах — Таиланде, Японии, Сингапуре, Тайване, Австралии, Малайзии, США, Франции, Германии, Южной Корее, ОАЭ, Канаде, Италии, России, Великобритании, Испании, Швеции, Вьетнаме, Камбодже, Финляндии, Индии, Непале, Филиппинах и Шри-Ланке.