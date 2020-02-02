Brexit: Джонсон допускает введение таможенного контроля на границе

Новости мира:Джонсон объявит позицию Великобритании относительно будущих торговых отношений с ЕС.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон допускает таможенные проверки на границе с ЕС, если британская сторона не достигнет желаемого торгового соглашения.

Об этом сообщает BBC.

"Ожидается, что в понедельник Борис Джонсон изложит свою позицию накануне переговоров, где он скажет представителю ЕС, готов ли применять таможенные проверки на границе Британии, если не сможет заключить нужное стране торговое соглашение", - говорится в сообщении.

Переговоры между Великобританией и Европейским Союзом относительно будущего торгового соглашения начнутся в марте 2020 года. Один из возможных его вариантов - соглашение о зоне свободной торговли, которую ЕС заключил с Канадой в 2016 году. Такое соглашение будет охватывать большинство товаров, но не касаться услуг, которые сейчас обеспечивают 80% рабочих мест в Великобритании.

Как отмечается, Лондон не будет принимать торговых правил ЕС в любом соглашении после Brexit, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Рааб утверждает, что согласие соблюдать правила ЕС "приведет к нивелированию смысла Brexit".

Как сообщалось, 31 января в полночь по центральноевропейскому времени (в 1:00 по киевскому времени) вступило в силу Соглашение между Великобританией и Европейским Союзом относительно Brexit.

Оно предусматривает упорядоченный выход Британии из блока и охватывает права граждан, финансовые вопросы, переходный период, протоколы по Ирландии. Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продолжится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

В течение него ЕС и Великобритания должны согласовать новое соглашение о будущем партнерстве, на основе Политической декларации, которую стороны согласовали в октябре 2019 года.

Еврокомиссия примет широкие предварительные рекомендации по проведению таких переговоров до 3 февраля, после чего Совет ЕС по общим делам должен принять мандат на переговоры. После этого стороны могут формально начать переговорный процесс.