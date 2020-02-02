Франция эвакуировала 250 человек из Уханя

Новости мира:Самолет с эвакуированными из китайского Уханя людьми сел вблизи Марселя.

Сегодня самолет с эвакуированными из китайского Уханя гражданами Франции и других европейских стран приземлился на военной базе вблизи Марселя.

Как сообщает Deutsche Welle самолетом доставили почти 250 человек, из которых около 65 - французы. Отмечается, что ни у кого из пассажиров симптомов коронавируса не обнаружили.

Однако всех французов поместили на карантин в курортный городок Карри-ле-Руэ и в учебный центр для пожарных вблизи Экс-ан-Прованс.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что французский самолет эвакуировал граждан 30 стран, они отправятся в свои страны. Среди них - граждане Чехии, Великобритании, Швеции, Бельгии и других стран.

31 января французский самолет уже эвакуировал из Уханя около 180 человек, доставив их на юг Франции. Пассажиров также отправили на двухнедельный карантин в курортный поселок вблизи Марселя.

Напоминаем, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрировано 14 тыс. 568 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса, 305 из которых летальные. В частности, подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.