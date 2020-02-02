Франция хочет запретить выбрасывать нераспроданные товары

Новости мира:Во Франции планируют запретить уничтожать нераспроданный товар.

Парламент Франции принял первый в мире закон, предусматривающий запрет на уничтожение нераспроданных товаров.

Об этом сообщает The Guardian.

"Во Франции, в соответствии с законом по борьбе с отходами, принятым парламентом в четверг, дизайнерским фирмам и компаниям, производящим предметы роскоши, могут запретить уничтожать непроданные или возвращенные товары", - говорится в сообщении.

Согласно закону, теперь все товары, которые не нашли своего покупателя, производители дизайнерской одежды и предметов роскоши, а также компании, которые изготавливают косметику и электронные приборы, должны перерабатывать, отдавать на благотворительность или использовать повторно.

В то же время запрещается использование бумаги для выдачи квитанций и одноразовых пластиковых изделий, вместо этого аптеки будут поощрять продажу определенных медицинских средств в индивидуальных дозах.