В Мадриде аварийно приземлился самолет с поврежденным двигателем (Видео)

В аэропорту столицы Испании совершил экстренную посадку самолет, у которого при взлете часть шасси попала в двигатель. Никто из 128 пассажиров не пострадал. Об этом сообщает DW. "Самолет Boeing 767 канадской авиакомпании Air Canada со 128 пассажирами на борту в понедельник, 3 февраля, вынужден был совершить аварийную посадку в аэропорту Мадрида "Барахас", - говорится в сообщении. Как отмечается, причиной вынужденной посадки стало значительное повреждение шасси, которое самолет получил при взлете из этого аэропорта несколькими часами ранее. По данным компании ENAIRE, которая отвечает за контроль аэродвижения в Испании, части поврежденной шины шасси попали в один из двигателей. Вскоре после взлета самолета рейса Мадрид - Торонто пилот сообщил о проблеме и заявил о возвращении в аэропорт. Лайнер более четырех часов кружил над испанской столицей, чтобы сжечь топливо перед аварийной посадкой. Тем временем в аэропорту предприняли все необходимые меры безопасности. В результате посадка прошла без особых проблем. В авиакомпании отметили, что воздушное судно могло совершать полет и с одним двигателем, а пилоты проходят подготовку по реагированию на подобные ситуации.