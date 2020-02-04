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Бронированный джип не завелся, пришлось пересесть: Итоги визита Макрона к президенту Польши

Бронированный джип не завелся, пришлось пересесть: Итоги визита Макрона к президенту Польши
14:39 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: twitter.com

Новости мира:Бронированный Renault Espace не завелся, когда президент Франции собирался уезжать после встречи с Дудой, пришлось пересесть.

Бронированный Renault Espace, на котором президент Франции Эммануэль Макрон приехал к президенту Польши Анджею Дуде, после встречи лидеров не смогли завести, поэтому французский лидер вынужденно пересел на авто, предоставленное послом в Варшаве. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dziennik.pl. 

Встреча в президентском дворце с Дудой 3 февраля стала первым пунктом визита Макрона в Польшу. Президент Франции также поговорил со спикером Сейма Эльжбетой Витек и спикером Сената Томашем Гродзьким. 4 февраля он выступит с речью в Ягеллонском университете в Кракове.

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После встречи с Дудой Renault Espace не смогли завести. Поломка, похоже, была серьезной, ведь службы безопасности решили, что президент Франции пересядет на небронированный Citroen C6. 

Макрон в понедельник заявил Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому, что Франция - ни пророссийская, ни антироссийская, а просто проевропейская.

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Все по теме:

Франция, Польша, Авто, Лимузин, Поломка, Анджей Дуда, Эммануэль Макрон.
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