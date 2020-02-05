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В Польше определились с датой президентских выборов

В Польше определились с датой президентских выборов
13:59 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Спикер польского Сената Эльжбета Витек заявил, что президентские выборы в стране пройдут 10 мая.

Президентские выборы в Польше состоятся 10 мая. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, об этом заявила спикер Сената Польши Эльжбета Витек.

Новоизбранный президент даст клятву перед парламентом 6 августа. С этого времени начнется его 5-летний срок.

Напомним, согласно опросам действующий президент Польши Анджей Дуда с огромным преимуществом опережает главную кандидатку от оппозиции Малгожату Кидаву-Блоньску.

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47,7% опрошенных, заявивших о готовности голосовать на президентских выборах, поддержат Анджея Дуду. Вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска может рассчитывать на результат на уровне 22,7%.

Другие кандидаты в президенты имеют гораздо меньшую поддержку.

Глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш может рассчитывать на 9%, а Роберт Бедронь из "Левицы" - на 8,8%.

Напомним, Украина выиграла апелляцию в ВТО в споре с Россией по вагонам.

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Польша, Выборы, Выборы в Польше, Анджей Дуда.
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