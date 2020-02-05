Жертвы лавины: В Турции число погибших от стихийного бедствия возросло до 38 человек

Число погибших в результате схода лавин на востоке Турции в среду выросло до 38. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве республики, пишет Anadolu и местное издание Daily Sabah.
"Всего... в результате второго схода лавины погибли 33 человека, включая сотрудников нашей службы; 53 человека получили ранения", — указано в сообщении.
Ранее управление информировало о 26 жертвах.
Лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай.
В результате погибли пять человек, еще двое пропали.
На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега.
Более 30 человек находятся в больницах. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.