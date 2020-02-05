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Жертвы лавины: В Турции число погибших от стихийного бедствия возросло до 38 человек

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Жертвы лавины: В Турции число погибших от стихийного бедствия возросло до 38 человек
19:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости мира:В Турции от стихии пострадало 53 человека, число погибших возросло до 38.

Число погибших в результате схода лавин на востоке Турции в среду выросло до 38. Об этом сообщило управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве республики, пишет Anadolu и местное издание Daily Sabah.

"Всего... в результате второго схода лавины погибли 33 человека, включая сотрудников нашей службы; 53 человека получили ранения", — указано в сообщении.

Ранее управление информировало о 26 жертвах.

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Лавина сошла во вторник в уезде Бахчесарай.

В результате погибли пять человек, еще двое пропали.

На их поиски были направлены спасатели и жандармы, которые в среду попали под новый обвал снега.

Более 30 человек находятся в больницах. Власти опасаются, что число жертв может вырасти.

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Турция, Жертвы, Погибшие, Лавина, Стихийное бедствие, Бахчесарай.
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