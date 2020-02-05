Ситуация после Brexit: как будут сотрудничать Британия и ЕС

Новости мира:ЕС и Британия имеют осенью завершить переговоры о будущих отношениях.

ЕС и Великобритания должны завершить переговоры относительно будущих отношений до конца октября-начала ноября 2020 года.

Об этом в Брюсселе по итогам первого заседания Координационной группы Европарламент-Великобритания заявил председатель Комитета ЕП по иностранным делам Дэвид Макалистер.

"Европейский парламент примет резолюцию относительно ожиданий от переговоров относительно будущих отношений между ЕС и Великобританией в Страсбурге 12 февраля. Исходя из решения правительства Великобритании при любых условиях не продолжать переходной период, мы должны завершить эти переговоры до конца октября-начала ноября. У нас немного времени. Одна вещь очевидна. Для нас важны хорошие отношения и сотрудничество в таких сферах, как внутренняя и внешняя безопасность", - отметил Макалистер.

Он сообщил, что новая Координационная группа Европарламент-Великобритания создана на основе рабочей группы, которая обрабатывала вопросы, связанные с процессом Brexit. В составе этой структуры будут представлены не только представители политических групп Европарламента, но и главы соответствующих комитетов, включая комитеты по иностранным делам и торговле, подкомитетов по безопасности и обороне. К заседаниям будет регулярно приглашаться также Антонио Тайяни как глава "конференции президентов" Европарламента и глава делегации ЕС на переговорах с Великобританией Мишель Барнье.

"Переговоры с Великобританией чрезвычайно сложные, и Европейский парламент будет привлечен к ним на разных уровнях. Координационная группа позволит согласовывать работу разных комитетов ЕП и предоставит платформу для обмена информацией по переговорам с Мишелем Барнье и его командой. Мы согласились с Барнье, что он будет проводить для нас брифинги перед каждым раундом переговоров, а также информирование о результатах после каждого такого раунда. Это означает, что Европейский парламент будет проинформирован должным образом на каждом этапе этих переговоров", - сказал председатель Комитета ЕП по иностранным делам.