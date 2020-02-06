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Четверг, 06.02.2020

Появилось видео жесткой посадки пассажирского самолета в Турции

В сети появилось видео момента жесткой посадки пассажирского самолета в Турции. Ролик появился на YouTube-канале агентства DHA. На кадрах запечатлен момент, когда самолет приближается к посадочной полосе. В момент посадки он мгновенно загорается и вылетает за пределы дорожки. Видно, что передняя часть воздушного судна охвачена огнем. Затем самолет скрывается с поля зрения камеры. Смертельная посадка самолета в Стамбуле произошла в среду, 5 февраля. На борту находились 183 человека, практически все были госпитализированы. По последним данным, число жертв инцидента возросло до трех человек. Предварительная причина аварии - плохие погодные условия.
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Турция, Самолет, Посадка, Жесткая посадка.
13:12 Сегодня Телеграф
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