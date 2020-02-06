Переписка ценой в должность: глава Минфина Шотландии ушел в отставку

Новости мира:Шотландский министр ушел в отставку из-за переписки с подростком.

Министр финансов Шотландии Дерек Макей подал в отставку после того, как в СМИ было опубликована его переписка с 16-летним мальчиком.

Об этом говорится в заявлении политика, сообщает The Guardian.

"Я вчера вечером переговорил с первым министром (Шотландии - ред.) и подал свое заявление об отставке с немедленным вступлением в силу. Служить правительству было для меня огромной привилегией, и мне жаль, что я подвел своих коллег и сторонников", - заявил Макей.

В то же время он извинился перед 16-летним мальчиком и его семьей за неуместное поведение.

Отмечается, что накануне шотландская газета The Scottish Sun опубликовала полную переписку 42-летнего политика с 16-летним мальчиком. В частности, во время переписки уже бывший министр финансов обсуждал новую прическу парня и предлагал ему вместе поужинать.