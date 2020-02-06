Коронавирус в Германии: зафиксировано 11 случаев заболевания

Новости мира:Все заболевшие непосредственно связанны с компанией Webasto.

В Германии подтвержден 11-й случай заражения человека коронавирусом.

Об этом сообщило 6 февраля Министерство здравоохранения Баварии.

"Подтвержден еще один случай коронавируса в Баварии. На данное время в земле в общей сложности одиннадцать подтвержденных случаев коронавируса", - говорится в сообщении.

Одиннадцатый случай - супруга мужчины из района Траунштайн, положительные результат анализов которого были подтверждены на прошлой неделе. Также подтверждено заболевание у обоих детей супругов. Болезнь протекает в нетяжелой форме. Семья находится в больнице в Тростберге.

Мужчина является сотрудником компании Webasto. Все случаи заболевания касались людей, которые либо работают в компании Webasto, где в конце января побывала коллега из Китая, либо членов их семей.

Семь пациентов находятся в мюнхенской клинике Швабинг.