Университет в Нидерландах из-за кибератаки заплатил выкуп в размере 30 биткоинов

Новости мира:Маастрихтский университет заплатил хакерам выкуп 30 биткоинов.

Маастрихтский университет, который в декабре 2019 года стал жертвой кибератаки, заплатил хакерам выкуп - 197 тысяч евро.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в Гааге сказал представитель Маастрихтского университета Фонс Эльберсен.

"Я могу подтвердить, что Маастрихтский университет заплатил выкуп в размере 30 биткоинов, то есть 197 тысяч евро", - сказал он.

Эльберсен также отметил, что после долгих дискуссий университет решил заплатить злоумышленникам ради студентов и преподавателей.

В ходе расследования стало известно, что хакеры в течение двух месяцев собирали данные и информацию университета, в частности, имена пользователей, пароли учетных записей. После исследования специалисты компании FOX-IT предоставили университету рекомендации относительно лучшей защиты.

Свой отчет и рекомендации специалисты компании FOX-IT предоставили университету 5 февраля 2020 года.

Отмечается, что жертвой кибератаки Маастрихтский университет стал 23 декабря 2019 года и уже на следующий день обратился к специалистам с FOX-IT.

Маастрихтский университет в свою очередь заявил, что в настоящее время работает над повышением цифровой безопасности.

Ранее нидерландский NOS сообщал, что не исключают, что за кибератакой могут стоять российские хакеры.

На сегодняшний день Маастрихтский университет эту информацию не подтверждает.

Как сообщал Укринформ, опасное программное обеспечение попало в Маастрихтский университет в декабре 2019 года, сделав компьютерные файлы недоступными с целью, чтобы жертва атаки заплатила хакерам.