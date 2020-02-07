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Правительство Испании вскоре начнет переговоры с руководством Каталонии

Правительство Испании вскоре начнет переговоры с руководством Каталонии
01:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Правительство Испании начнет официальные переговоры с правительством Каталонии.

Правительство Испании в этом месяце начнет официальные переговоры с региональным правительством Каталонии, чтобы положить конец длительному политическому кризису в стране.

Об этом сообщает АР.

"Испанское правительство и региональное руководство Каталонии начнут официальные переговоры в этом месяце с целью прекратить один из крупнейших политических кризисов в истории страны со времени становления демократии в конце 1970-х", - говорится в сообщении.

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил об этом в четверг по итогам встречи с лидером регионального правительства Каталонии Кимом Торрой в Барселоне.

"Мы должны возобновить диалог на том месте, где наши пути расходятся ... Я пришел сюда, чтобы разговаривать. Я ценю приверженность и готовность (к диалогу - ред.) главы правительства Кима Торры. Это был разговор с взаимным уважением двух руководителей», - сказал он.

Позже Торра заявил, что на встрече настаивал на том, чтобы Санчес разрешил легальный референдум об отделении Каталонии.

Правительство Санчеса неоднократно заявляло, что о таком референдуме речь не идет, поскольку это нарушает испанскую Конституцию.

Как сообщалось, Верховный суд Испании поддержал решение лишить главу правительства Каталонии Кима Торра места в парламенте автономии, пока не будет принято решение по существу дела. Это привело к кризису в коалиционном правительстве автономии.

Таким образом, суд поддержал решение ЦИК Испании, которая в начале января решила забрать у Торры мандат после того, как каталонский суд запретил ему в декабре 2019 года занимать государственные должности в течение 18 месяцев за неповиновение центральной власти.

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Испания, Каталиония.
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