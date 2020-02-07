Защита для ЛГБТ: В Швейцарии пройдет референдум по антигомофобному закону

Новости мира:В Швейцарии собираются ввести антигомофобный закон, для защиты ЛГБТ сообщества.

9 февраля в Швейцарии пройдет референдум по антигомофобному закону, согласно которому антирасистское законодательство распространилось на тему нетерпимости на почве сексуальной ориентации, и правонарушители могут сесть в тюрьму на три года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В консервативной Швейцарии, в отличие от многих западноевропейских соседей, еще нет законов, которые бы специально защищали лесбиянок, геев и бисексуалов от дискриминации.

Правительство надеется изменить это. Парламент в 2018 году принял закон, по которому антирасистское законодательство стало распространяться на сексуальную ориентацию, и правонарушители могут сесть в тюрьму на три года.

Но противники закона в апреле прошлого года набрали минимально необходимые 50 тысяч подписей, чтобы вынести этот вопрос на референдум, которое состоится в воскресенье.

"Я верю, что швейцарцы не будут подвергать себя цензуре", - сказал Марк Фрюх, член небольшой партии Федеральный демократический союз (EDU), которая инициировала референдум.

Опросы общественного мнения говорят о том, что оппонентам не хватает поддержки для остановки нового закона, 65% склонны проголосовать "за", сообщает швейцарский вещатель RTS. Несмотря на это, сторонники закона утверждают, что Швейцария еще позади большинства соседей по правам ЛГБТ +.

Защита, предусмотренную новым законом, в частности, не касается трансгендеров.

Матиас Рейнард, депутат от социалистов, который впервые поднял необходимость защиты от гомофобии в 2013 году, надеется адаптировать швейцарское законодательство к 18 другим европейским юрисдикциям в вопросе ЛГБТ-браков, дебаты планируются в следующем месяце. Гражданские союзы для однополых пар уже узаконены.