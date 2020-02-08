Евросоюз обеспокоен поляризацией политической обстановки в Грузии

Новости мира:ЕС - о ситуации в Грузии: Мы будем внимательно наблюдать за политическим развитием в течение следующих месяцев.

В годовом докладе о выполнении Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией Еврокомиссия отметила прогресс, но в то же время выразила озабоченность поляризацией политической обстановки в этой стране.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

"Грузия продолжает оставаться надежным и важным партнером для ЕС. Мы будем внимательно наблюдать за политическим развитием в течение следующих месяцев, учитывая вызывающее все большее беспокойство усиление политической поляризации в стране. Мы ожидаем создания достойных условий и обеспечения плюрализма в медиа накануне выборов, которые должны состояться в конце этого года", - отметил по этому поводу верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС продолжает твердо поддерживать территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ.

В свою очередь еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи отметил, что Грузия должна развить прогресс в ключевых реформах, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС. В частности, в структурных преобразованиях финансового сектора, интеграции в мировой рынок, улучшении инвестиционного климата. Такие меры, по убеждению еврокомиссара, сделают экономику Грузии более устойчивой.

"Продолжение борьбы с нарушениями правил безвизового режима также остается ключевым. Европейский Союз готов оказывать дальнейшую помощь в поддержке усилий Грузии", - добавил Варгеи.

Как сообщалось, Соглашение об ассоциации между ЕС и Грузией, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, вступило в силу в июле 2016 года. С марта 2017 года между ЕС и Грузией установлен режим безвизовых краткосрочных поездок.

По данным Еврокомиссии, в 2018 году Грузия вошла в десятку стран с наибольшим количеством соискателей убежища в Евросоюзе. От граждан Грузии в миграционные органы ЕС поступило 17 980 заявок на убежище, или 3% от их общего количества.