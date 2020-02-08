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Новым послом Британии в США стала Карен Пирс

Новым послом Британии в США стала Карен Пирс
03:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Правительство назначило Карен Пирс новым послом Британии в США.

Правительство Великобритании назначило постоянного представителя страны в ООН Карен Пирс новым послом в США, она стала первой женщиной на этой должности.

Об этом информирует ВВС.

«Правительство назначило г-жу Карен Пирс новым послом в США», - говорится в сообщении.

Она заменит сэра Кима Даррока, который ушел в отставку в 2019 году после того как назвал администрацию Трампа «неуклюжей и неумелой», о чем стало известно после разглашения его электронной переписки.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб приветствовал Карен Пирс с назначением, заметив, что это «время огромных возможностей для дружбы между двумя странами».

В свою очередь Пирс заявила, что надеется «укрепить особые отношения» между Великобританией и США.

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США, Великобритания, Британия, Посол, Карен Пирс.
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