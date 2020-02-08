Несколько портов Грузии закрыли из-за сильного шторма

Новости мира:Порты Грузии Поти и Батуми приостановили операции по приему и выпуску судов.

Шторм на Черном море парализовал в субботу работу портов Грузии - Поти и Батуми, приостановлены операции по приему и выпуску судов.

Как сообщил "Интерфаксу" капитан порта Поти Вахтанг Тавберидзе, сила шторма составляет порядка 5-6 баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов.

"Из-за сильного ветра работы приостановлены и в самом порту, где сейчас находятся шесть судов, в море на рейде стоят четыре корабля", - сказал Тавберидзе.

Аналогичная ситуация в порту Батуми, где сильный шторм также не позволяет принимать и выпускать суда.

По информации дежурного порта, в открытом море сейчас дрейфуют три корабля, в порту - один танкер, однако из-за сильного ветра все работы приостановлены.

Гидрографическая служба Грузии прогнозирует, что к ночи на воскресенье ветер усилится до 15 м в секунду, а шторм на море сохранится в течение трех дней.

Портом Поти управляет APM Terminals, входящий в датскую транспортную группу AP Moller-Maersk. Батумский порт находится в долгосрочном управлении Batumi Industrial Holdings Ltd, дочерней компании казахстанского АО "КазТрансОйл".