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Ирландии и Бельгии угрожает мощный ураган "Сиара"

Ирландии и Бельгии угрожает мощный ураган "Сиара"
22:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Ураган "Сиара" надвигается на Ирландию и Бельгию.

К Ирландии и Бельгии приближается ураган «Сиара».

Как сообщает Еuronews, в Ирландии из-за надвигающейся стихии отменен праздник в городе Голуэй, который был объявлен европейской культурной столицей 2020 года.

Вечером в районе Кладды, бывшей рыбацкой деревни, должны были собраться около 45 тысяч гостей. Однако организаторы в целях безопасности решили не проводить праздник. К изумрудному острову приближается шторм ”Сиара”, который принесет с собой обильные осадки и сильный ветер. На западе и юго-западе страны объявлен ”оранжевый” уровень опасности.

К капризам погоды готовятся и в Бельгии. По прогнозам синоптиков, в королевстве ожидаются сильные дожди и ветер, порывы которого могут достигать 120 километров в час.

Напоминаем, на северо-западные районы Германии с Атлантики надвигается ураган «Забине». Ожидается, что порывы ветра составят от 100 до 175 километров в час.

Ураган предположительно достигнет ФРГ около полудня 9 февраля. Метеорологи ожидают, во многих районах страны ураган будет сопровождаться проливными дождями и грозами.

 

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Ураган, Бельгия, Ирландия.
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