Боррель попросил прощения у экологических активистов

Новости мира:Боррель извинился перед экоактивистами за бестактные высказывания.

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил прощения за бестактные высказывания в адрес экологических активистов.

Об этом информирует DW.

"Я хочу попросить прощения перед всеми, кто, возможно, чувствует себя оскорбленным за неуместный намек относительно важного молодежного движения борьбы с изменением климата", - написал Боррель в Twitter.

Он также отметил, что "молодежные движения по борьбе с изменением климата пользуются моей полной поддержкой и вдохновляют политиков и общества".

Недавно в одном из интервью главный дипломат ЕС выразил сомнение в том, что молодые люди всерьез стремятся остановить изменение климата. "Мы могли бы назвать это "синдромом Греты", - добавил он.

Тогда же Боррель отметил, что люди с удовольствием выйдут на уличные протесты, если это им ничего не будет стоить. При этом он поставил под сомнение готовность митингующих пойти на снижение качества собственной жизни, чтобы заплатить высокую цену за борьбу с изменением климата.

В Еврокомиссии дистанцировались от этих высказываний, отмечает DW. Представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что должностные лица комиссии, включая самого Борреля, поддерживают Европейское зеленое соглашение, "которое признает и поддерживает амбиции молодых и менее молодых людей для борьбы с изменением климата".