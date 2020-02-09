Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Итоги дня 8 февраля: Зеленский в Ватикане, стрельба в Таиланде и Нацотбор на "Евровидение 2020"
Трамп объяснил, увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Трамп объяснил, увольнение главного свидетеля по делу импичмента
Далакян - Перес. Видео боя
Далакян - Перес. Видео боя
9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день
9 февраля - приметы и обряды в Златоустов день

Боррель попросил прощения у экологических активистов

Боррель попросил прощения у экологических активистов
06:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Боррель извинился перед экоактивистами за бестактные высказывания.

Верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель попросил прощения за бестактные высказывания в адрес экологических активистов.

Об этом информирует DW.

"Я хочу попросить прощения перед всеми, кто, возможно, чувствует себя оскорбленным за неуместный намек относительно важного молодежного движения борьбы с изменением климата", - написал Боррель в Twitter.

Он также отметил, что "молодежные движения по борьбе с изменением климата пользуются моей полной поддержкой и вдохновляют политиков и общества".

Недавно в одном из интервью главный дипломат ЕС выразил сомнение в том, что молодые люди всерьез стремятся остановить изменение климата. "Мы могли бы назвать это "синдромом Греты", - добавил он.

Тогда же Боррель отметил, что люди с удовольствием выйдут на уличные протесты, если это им ничего не будет стоить. При этом он поставил под сомнение готовность митингующих пойти на снижение качества собственной жизни, чтобы заплатить высокую цену за борьбу с изменением климата.

В Еврокомиссии дистанцировались от этих высказываний, отмечает DW. Представитель ЕК Эрик Мамер подчеркнул, что должностные лица комиссии, включая самого Борреля, поддерживают Европейское зеленое соглашение, "которое признает и поддерживает амбиции молодых и менее молодых людей для борьбы с изменением климата".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Жозеп Боррель, Экоактивисты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Социальный коллапс: установлены реальные причины краха цивилизации острова Пасхи
02 В Минобороны заявили, что каждый офицер ВСУ теперь обязан знать английский язык
03 Прогулка по городу: Владимир Зеленский со своей женой посетили Ватикан (Фото)
04 Загороднюк рассказал, что минобороны закупило через систему НАТО
05 Чумак: "Укроборонпром" - это надстройка, которая не нужна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
Турция перебросила спецназ к границе с Сирией
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
ООН: 239 млн человек в Африке страдают от голода
Боррель попросил прощения у экологических активистов
Боррель попросил прощения у экоактивистов
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Суперлуние 9 февраля: техники исполнения желаемого в Полнолуние
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь