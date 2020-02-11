Торговое соглашение Британия-ЕС: "Австралийская модель" удивила фон дер Ляен

Новости мира:ЕС призывает Великобританию к более тесному торговому сотрудничеству.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призывает к более тесному торговому сотрудничеству с Великобританией, чем британский премьер-министр Борис Джонсон. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье также предупреждает Лондон об иллюзиях. Об этом сообщает Handelsblatt.

Фон дер Ляйен заявила, что удивлена "австралийской моделью", предлагаемой Джонсоном относительно будущих отношений с ЕС. Потому что с Австралией ЕС даже нет соглашения о свободной торговле.

"Если это желание британцев, они должны иметь право", - сказала председатель ЕК во вторник в Европейском парламенте в Страсбурге. "Конечно, Великобритания может согласиться на меньшее. Но лично я думаю, что мы должны быть гораздо более амбициозными", - сказала она.

Напомним, что Британия покинула ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года будет переходный период, в течение которого сторонам необходимо договориться о дальнейших торговых отношениях.

ЕС предлагает Лондону соглашение, основанное на равной конкуренции без пошлин и квот. Если стороны не договорятся о сделке, торговые отношения между Британией и ЕС будут регулироваться правилами ВТО, которые предусматривают наличие пошлин, пока не будет урегулирован вопрос о их возможном снижении.

Великобритания ожидает, что ЕС "выполнит свои обязательства" предложить Лондону соглашение о свободной торговле вроде того, которое есть у Канады.

Если ЕС не предложит торговое такое соглашение, как с Канадой, Лондон вместо этого добиваться более свободной договоренности, подобно связям блока с Австралией, предупреждали в правительстве Джонсона.

Напомним, Президент США был крайне недоволен тем, что премьер-министр Британии отклонил его просьбу об отказе сотрудничества с Huawei.