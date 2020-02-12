Скачать
Среда, 12.02.2020
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Кабмин подготовил промежуточный отчет правительства
Правительство открыло реестры органической продукции
Правительство открыло реестры органической продукции
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Свитолина вышла во второй раунд турнира в Хуахине
Вкусные блюда на День святого Валентина 2020: интересные идеи для завтрака
Блюда на День святого Валентина (Фото)

Куришь - плати: В Испании суд позволил компании высчитывать деньги из зарплаты за перерывы на курение

Куришь - плати: В Испании суд позволил компании высчитывать деньги из зарплаты за перерывы на курение
13:56 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Испании компания выиграла суд и ей позволили высчитывать деньги из зарплаты за перерывы на курение.

Компания, которая высчитывала у сотрудников деньги из зарплаты за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Энергетическая компания Galp заявляет, что применяла испанский закон, когда начала отнимать время, проведенное вне помещений, из рабочих дней сотрудников.

"Черные ящики" самолета, который разбился в Стамбуле, отправили в ФРГ

Последние изменения в испанском законодательстве требуют от компаний регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места. 

Мониторинг должен был предотвратить эксплуатацию работников и повысить гибкость в рабочее время по контракту.

Предполагалось также решить проблему неоплачиваемой сверхурочной работы в Испании - в 2019 году почти три миллиона сверхурочных часов не оплачивались.  

Выборы в США: Еще два оппонента Трампа выбыли из гонки

Но это требование имело непредвиденные последствия для примерно 10 миллионов курильщиков в Испании.

Регистрируя время, когда сотрудники уходят и входят в офис, компании могут подсчитать, сколько времени сотрудники проводят на рабочем месте. 

Высокий суд Испании опирался на предыдущее постановление о том, что работники не имеют права на оплачиваемую сигарету, кофе или перерыв на завтрак.

В Монголии произошло мощное землетрясение

Испанские работники тратят на мелкие перерывы больше часов в год, чем большинство других европейцев, за исключением Италии и Португалии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Испания, Курение, Компании.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
03 Верхняя одежда на весну: модные фасоны ветровок 2020 (Фото)
04 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
05 Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине увеличилось количество погибших на производстве
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
В Украине вырос &quot;индекс счастья&quot;
В Украине вырос "индекс счастья"
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Нацотбор на Евровидение 2020: во втором полуфинале выступит The Hardkiss
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь