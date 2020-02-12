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Убийство журналистки: В Северной Ирландии задержали виновника

Убийство журналистки: В Северной Ирландии задержали виновника
20:42 Сегодня Телеграф Европейская Правда

Новости мира:Правоохранители Северной Ирландии задержали мужчину, который убил журналистку.

Полиция Северной Ирландии заявила в среду, что обвинила 52-летнего мужчину в убийстве журналистки Лиры Макки в Лондондерри в прошлом году, убийстве, которое вызвало резонанс в провинции Великобритании. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters. 

Во вторник местный мужчина был арестован детективами и доставлен в Белфаст, где ему также было предъявлено обвинение во владении огнестрельным оружием с целью угрозы жизни и в членстве в запрещенной организации.

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Мужчина появится в магистратском суде Лондондерри в четверг, заявляет полиция. Он является одним из нескольких человек, действия которых расследуются по убийству 29-летней Макки.

Убийство Макки в апреле 2019 года ирландским боевиком-националистом во время беспорядков в городе Лондондерри вызвало возмущение в провинции, где мирное соглашение в 1998 году положило конец трем десятилетиям насилия.

"Новая ИРА", группа, отколовшаяся от Ирландской республиканской армии, призналась, что один из ее "добровольцев" убил журналистку Макки во время репортажа о беспорядках в Лондондерри.

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Журналистка, вероятно, пострадала от пули, которой стреляли в полицию.

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Полиция, Убийство, Ирландия, Погибшие, Журналист.
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