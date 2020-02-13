Всегда летнее время: В Финляндии Парламент обсудил инициативы перехода

Новости мира:Власти Финляндии начали обсуждение предложения по переходу на постоянное летнее время.

Парламент Финляндии приступил к обсуждению предложения о введении в стране постоянного летнего времени.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Гражданская инициатива о постоянном летнем времени набрала в Финляндии в прошлом году почти 54 000 подписей. Петицию передали парламенту страны в ноябре прошлого года.

В пояснении к инициативе говорится, что постоянное летнее время обеспечило бы столь необходимые вечерние светлые часы, которые жители страны могли бы проводить на улице, занимаясь, например, физической активностью. Вечерний солнечный свет, по мнению авторов, помог бы улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций, переход на постоянное зимнее время получил больше поддержки как в открытом онлайн-опросе, так и в отдельном опросе.

Первоначальная цель заключается в постепенном прекращении сдвига во времени в ЕС к 2021 году. Каждая страна ЕС должна будет решить, останется ли она летом или зимой.

Как сообщалось ранее, депутаты Европейского парламента в марте прошлого года поддержали предложение отменить обязательные переходы каждые полгода на летнее время и обратно на зимнее. С 2021 года каждое государство ЕС сможет самостоятельно определять, переводить ли стрелки часов два раза в год.