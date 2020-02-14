Турция намерена продавать за рубеж тесты для обнаружения коронавируса

Новости мира:Турция будет продавать за рубеж тесты для обнаружения смертельного коронавируса.

Турция совершенствует разработанный учеными страны тест-комплект для обнаружения нового коронавируса и намерена продавать его за рубеж.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Цель заключается в том, чтобы результат можно было получить в течение 60-75 минут. Этот комплект также планируется как коммерческий. Он будет продаваться за рубеж», - проинформировал Коджа.

По его словам, сейчас турецкие тесты определяют результат за 90-120 минут, и группа разработчиков работает над сокращением этого показателя.

Министр также рассказал о мерах, которые принимаются, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в Турцию. В аэропортах страны применяются тепловые датчики для обнаружения людей с повышенной температурой, организована карантинная система согласно рекомендациям ВОЗ, также приняты меры для предотвращения ввоза животных из-за границы.

Как сообщалось, по состоянию на 13 февраля в мире зарегистрировано 60 331 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, из них 1369 - летальные.