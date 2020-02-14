Разрушительный инцидент: В Стамбуле обвалилась 7-этажка

Новости мира:В Турции в городе Стамбул произошел обвал 7-этажного здания, пострадавших не обнаружено.

В стамбульском районе Бахчелиевлер произошел обвал 7-этажного здания, в настоящее время сообщений о пострадавших или погибших нет.

Об этом сообщает CNN Turk.

"7-этажное здание, которое, по предварительным данным, было пустое, рухнуло в районе Бахчелиевлер", - говорится в сообщении.

На месте обрушения работают многочисленные бригады пожарных, полицейских и медиков.

Жители здания были расселены 5 месяцев назад, поскольку его состояние не позволяло дальнейшее проживание. На месте проводится операция с целью поиска и спасения возможных жертв разрушения.Есть информация, что под завалами могут быть люди, в частности из числа старьевщиков (люди, собирающие старые вещи и сдающие их на переработку).

На фото видно, что обломки здания упали на припаркованные рядом автомобили.

Как известно, в феврале прошлого года в результате обвала 8-этажного здания в Стамбуле погиб 21 человек, получили травмы 17 человек.