Канцлер Австрии Курц: В ЕС нет места компромиссам по верховенству права

Новости мира:Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц: В верховенстве права, демократии, медиа и свободы мысли не может быть компромиссов внутри ЕС.

Компромиссы в Евросоюзе по вопросам верховенства права, демократии, свободы мысли и медиа являются недопустимыми, вместо этого дискуссии относительно тем миграционной политики и климатических изменений являются нужными.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в своем выступлении во время 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В вопросах верховенства права, демократии, медиа и свободы мысли не может быть компромиссов внутри Евросоюза. Относительно разных тем, конечно, могут быть разные мнения, ведь нам нужна живая дискуссия в Союзе, но верховенство права, демократия и свобода мысли и СМИ - это основные ценности, которые не обсуждаются", - заявил он во время проведения панели, посвященной Западу и его ценностям.

Отвечая на вопрос относительно эрозии верховенства права в Венгрии, Курц отметил, что, конечно, следует стремиться к тому, чтобы эти ключевые ценности выполнялись на 100% всеми странами ЕС, но в то же время не нужно зацикливаться с критикой на том, когда это не всегда так получается. По его словам, "есть другие части мира, где" демократия" - вообще незнакомые слова, однако об этом не говорят".

Также австрийский канцлер заявил, что следует четко различать упомянутые им незыблемые ценности и другие дискуссии, имеющиеся на европейском уровне. По его словам, в прошлом году у него возникало ощущение, что страны Восточной Европы в ряде дискуссий в ЕС выглядели "как члены второго класса", но так не должно быть. "В других вопросах другие мысли допускаются. От миграции до климатической политики - хорошо, когда есть дискуссия. Каждая страна в ЕС имеет свой голос, и не должно быть членов второго или третьего класса", - заявил глава австрийского правительства.

Он указал на то, что в последние годы наблюдалось все больше напряженных ситуаций как внутри самого ЕС, так и между ЕС и США. "Мы должны осознавать, что мы имеем больше того, что нас объединяет, чем того, что разъединяет. Что мы можем быть успешными, только если будем сотрудничать - западные страны между собой, но и с другими странами. Чем успешнее мы будем, в том числе экономически, тем больше будет и у других стран мира желания быть похожими на нас", - убежден канцлер Австрии.

Курц отметил, что для того, чтобы Запад был и в дальнейшем привлекательным, такие ценности, как демократия, верховенство права, свобода мысли и СМИ должны сопровождаться экономическим успехом и развитием. Ведь сейчас "мы живем во время, когда и другие системы экономически успешными могут быть". При этом Курц привел пример строительства Китаем больницы за 10 дней для больных коронавирусом, что в Европе, прежде всего из-за бюрократии, продолжалось бы "годы".

14-16 февраля в Мюнхене, ФРГ, проходит международная конференция по вопросам безопасности. В ней принимает участие и украинская делегация.