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Европарламент отклонил проект многолетнего бюджета Евросоюза

Европарламент отклонил проект многолетнего бюджета Евросоюза
04:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Европарламент не поддержал проект многолетнего бюджета Евросоюза.

Предложенный Европейским советом проект Многолетней финансовой перспективы ЕС (МФП) на 2021-27 годы является неудовлетворительным, и Европарламент не сможет поддержать его в таком виде.

Об этом в Брюсселе заявил президент Европарламента Дэвид Сассоли. Текст заявления обнародован на сайте ЕП.

«Я благодарен президенту (Европейского совета - ред.) Шарлю Мишелю за работу, которую он провел, но предложения, представленные им сегодня для следующей МФП, являются очень далекими от того, что необходимо для адекватного финансирования старых и новых программ ЕС. Цифры не очень отличаются от показателей, предложенных (предыдущим — ред.) Финским председательством в ЕС, в отношении которых Европарламент подавляющим большинством уже четко выразил свое несогласие», - отметил Сассоли.

Он подчеркнул, что представленные предложения противоречат заявленным амбициям в трех приоритетных направлениях, которые сами страны-члены, а не Европарламент, поставили в центр внимания: климат, цифровое развитие и укрепление геополитических позиций ЕС. По словам Сассоли, такие предложения не только создают риски для достижения собственных поставленных целей ЕС, но и повышают вероятность отставания от Китая и США.

«Эти предложения соответствуют убеждениям тех, кто думает, будто Brexit означает «меньше Европы», - и, соответственно, «меньший бюджет». Но перед вызовами современности нам не нужно меньше Европы, нам необходима более сильная Европа с мощным бюджетом в интересах всех ее граждан. Это то послание, которое Европарламент хочет отправить главам государств и правительств», - подчеркнул политик.

Президент Европарламента сообщил, что представленные предложения не являются удовлетворительными для формирования бюджета в соответствии с обязательствами, взятыми на себя евроинститутами.

«Парламент осознает важность своевременного достижения соглашения – мы были готовы к переговорам по нему с ноября 2018 года, - но не намерен поддерживать такую сделку любой ценой... Я призываю глав государств и правительств приложить все усилия для его улучшения перед саммитом 20 февраля, иначе Европарламент не сможет его принять», - добавил Сассоли.

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ЕС, Бюджет, Европарламент, ЕП.
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