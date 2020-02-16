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Пристайко и Маас обговорили подготовку предстоящей встречи в "нормандском формате"

Пристайко и Маас обговорили подготовку предстоящей встречи в "нормандском формате"
01:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kremlin.ru

Новости мира:Пристайко и Маас встретились на полях Мюнхенской конференции.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудили шаги, необходимые для подготовки предстоящей встречи на высшем уровне в "нормандском формате". 

Как говорится в сообщении на сайте МИД Украины, Пристайко и Маас встретились на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"В центре внимания - неудовлетворительное состояние выполнения договоренностей, достигнутых лидерами "нормандской четверки" во время Парижского саммита. Вадим Пристайко отметил, что реального прогресса удалось достичь лишь в части одновременного освобождения удерживаемых лиц. Договоренности о прекращении огня, допуске Красного Креста на оккупированные территории, обеспечении круглосуточного мониторинга миссией ОБСЕ остаются невыполненными российской стороной", - говорится в сообщении.

Пристайко и Маас обсудили шаги, необходимые для подготовки предстоящей встречи на высшем уровне в "нормандском формате", о которой было договорено в Париже. Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества Украины и Германии.

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МИД, Вадим Пристайко, Хайко Маас, Нормандский формат.
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