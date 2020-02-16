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Министр обороны ФРГ напомнила об угрозах для Запада со стороны России

Министр обороны ФРГ напомнила об угрозах для Запада со стороны России
04:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер предостерегает о давлении на Запад со стороны России.

Страны Запада испытывают все более мощное недружественное давление со стороны Российской Федерации, предостерегает министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер.

Об этом Крамп-Карренбауер заявила в речи на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент Укринформа.

«Хотелось бы, чтобы Германия, Европа в целом следовали своим курсом, отстаивали собственные интересы. И здесь речь не идет лишь о системной конкуренции между США и Китаем или об отношениях с Россией, которая гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства - от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии, совершает нападения в Великобритании и у нас, в Германии», - сказала глава Бундесвера.

Запад, подчеркнула она, – это не географическое направление, это – идея свободного общества, прав человека, верховенства права, разделения ответственности, партнерского международного порядка.

Крамп-Карренбауер отметила, что западным идеалам сегодня бросают вызов не только «идеологически», но и вполне конкретно: «Противники идеи Запада способны действовать. У противников идеи Запада есть желание действовать, в том числе, используя военную силу».

По словам политика-консерватора, эта идея сегодня подвергается нападкам не только на бумаге и в речах. На нее наступают на практике. В качестве примера она привела незаконную аннексию Крыма, атаки исламистского терроризма, войну в Сирии и распространение ядерного оружия.

А что тем временем делает Запад? По мнению Крамп-Карренбауер, он описывает свою слабость, комментирует действия других и жалуется.

«Это не является задачей европейцев. Мы должны сделать что-то конкретное ради нашей безопасности», - призвала министр.

Немцы, по ее мнению, делают для безопасности и предотвращения кризисов много - но недостаточно. Европа, Германия должны развить в себе больше способности и воли к действию.

«Мы твердо стоим на стороне свободы, права, демократии и разделения полномочий, мы за многосторонность и свободную справедливую торговлю и открытость общества. Мы, немцы и европейцы, должны, можем и хотим делать больший вклад в международную политику», - заверила Крамп-Карренбауер.

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Германия, США, ФРГ, Россия, Европа.
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