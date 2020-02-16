В трамваях Праги придумали как бороться с вирусами

Новости мира:В пражских трамвая стали использовать необычный способ дезинфекции салонов – их обрабатывают озоном.

Пражские транспортники стали использовать необычный способ дезинфекции подвижного состава: салоны трамваев, курсирующих столице в Чехии, обрабатывают озоном.

Об этом сообщает Vinegret.cz.

"Пражская транспортная компания объявила войну эпидемии гриппа. Салоны столичных трамваев подвергаются обработке озоном. Этот метод, как считают инициаторы, уничтожает вирусы, бактерии и грибы намного эффективнее, чем дезинфекция широко используемой химией. Кроме того, озон также устраняет запах", - говорится в сообщении.

Отмечается, озоновая технология дает долгосрочный эффект и является гипоаллергенной. Ежедневно такую дезинфекцию проходят 10-12 трамваев.

Вместе с тем транспортная компания продолжит каждый день обрабатывать трамваи традиционными чистящими средством. А раз в шесть недель их ждет обязательная генеральная уборка.