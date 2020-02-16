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Воскресенье, 16.02.2020
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Мюнхенская конференция по безопасности завершилась: итоги

Мюнхенская конференция по безопасности завершилась: итоги
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ишингер подвел итоги Мюнхенской конференции по безопасности.

В Мюнхене (ФРГ) завершилась 56-я Конференция по вопросам безопасности. Следующая пройдет 19-21 февраля в 2021 году.

Об этом сказал ее председатель Вольфганг Ишингер, закрывая форум 16 февраля.

"Надеюсь, что дебаты об оптимизме для Европы, оптимизме и стабильности на нашем континенте и вокруг дадут импульс новой фазе обсуждений в будущем году", - сказал он.

Давая оценку нынешней конференции, он отметил, что ее тема - Westlessness, или "беззападность", "недостаток Запада" - спровоцировали немало дебатов. Некоторые соглашаются с такой концепцией, другие - нет.

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В конференции приняли участие около 600 почетных гостей, включая почти 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны.

Подавляющее большинство панелей было посвящено европейской и евроатлантической тематике. Несколько меньше в этот раз был фокус на ближневосточной тематике, немного больше - на центральной Азии. Впервые в истории на одной панели по Нагорно-Карабахскому конфликту сошлись президент Азербайджана и премьер-министр Армении.

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Украину на форуме представляли Президент Владимир Зеленский, который выступил и принял участие в дискуссии, а также ряд министров, которые провели на полях форума двусторонние встречи. общем конференцию освещали более 1300 журналистов.

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Германия, Мюнхенская конференция, Вольфганг Ишингер.
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