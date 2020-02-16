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Глава МИД Польши считает РФ угрозой Евросоюза

Глава МИД Польши считает РФ угрозой Евросоюза
23:13 Вс, 16 Февраль 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Глава МИД Польши Яцек Чапутович: Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия является серьезной угрозой для Европейского Союза. 

Об этом он сказал в ходе 56-й Мюнхенской конференции, передает RFM24.

«Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — сказал Чапутович.

Также польский министр ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего, что Европа должна стремиться к диалогу с Россией, а санкции против нее не принесли ничего позитивного. По словам Чапутовича, подобные заявления «преждевременны» и Польша не разделяет такую позицию.

«Мы разделяем позицию, высказанную президентом Эстонии, о том, что мы должны поддержать Украину и дать четкий сигнал России о том, что ее политика в отношении Украины неприемлема, ранее в отношении Грузии, теперь в отношении Сирии, Ливии, Венесуэлы и Центральной Африки», - заявил министр.

Санкции должны быть сохранены до тех пор, «пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права», сказал он.

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Польша, МИД, Яцек Чапутович.
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