Во Франции разбился легкомоторный самолет: четыре человека погибли

Новости мира:В результате крушения самолета во Франции погибли 4 человека.

Пассажирский самолет Piper PA 28-181, вылетевший из французского Ангулема не долетел несколько километров от взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзака.

Пилот в какой-то момент потерял контроль над управлением воздушного судна, после чего самолет начал снижаться и при столкновении с землей загорелся, сообщает France Régions 3 со ссылкой на местную полицию.

О происшествии в пожарно-спасательную службу и полицию сообщил один из местных фермеров. Пилот и трое пассажиров погибли еще до прибытия на место спасателей.

По факту крушения самолета прокуратура департамента начала расследование. Правоохранители не исключают, что спровоцировать авиакатастрофу могли сильные порывы ветра, которые наблюдаются в воскресенье в регионе.