Шторм Dennis добрался до Нидерландов: порывы ветра будут достигать 100 км/ч

Новости мира:После шторма Ciara в Нидерландах начался шторм Dennis.

В Нидерландах на смену шторма Ciara пришел Dennis.

Об этом сообщает NOS.

"Второй раз за неделю в стране бушует шторм. После шторма Ciara начался шторм Dennis", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 100 км/ч. Из-за сильного ветра туристов и жителей Нидерландов призывают быть осторожными на дорогах и следить за своими авиарейсами, которые могут быть отменены из-за ненастья.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в результате урагана Dennis два человека утонули, отменены сотни авиарейсов.

Напоминаем, шторм Ciara в Нидерландах начал свирепствовать 9 февраля. В течение недели из-за сильного ветра было причинено немало ущерба. В частности, повалено много деревьев, повреждены крыши домов, автомобли и велосипеды. Из-за сильного ветра было ограничено движение общественного транспорта, отменены авиарейсы.