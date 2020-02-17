Скачать
Понедельник, 17.02.2020
Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие
Главные события недели: увольнение Богдана, заседание ТКГ, Мюнхенская конференция и другие
В США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым
В США пытались скрыть встречу Помпео с Лавровым
Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
Такого еще никогда не было: титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен
Титул "Мисс Германия" получила 35-летняя бизнесвумен

Шторм Dennis добрался до Нидерландов: порывы ветра будут достигать 100 км/ч

Шторм Dennis добрался до Нидерландов: порывы ветра будут достигать 100 км/ч
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:После шторма Ciara в Нидерландах начался шторм Dennis.

В Нидерландах на смену шторма Ciara пришел Dennis.

Об этом сообщает NOS.

"Второй раз за неделю в стране бушует шторм. После шторма Ciara начался шторм Dennis", - говорится в сообщении.

Прогнозируется, что порывы ветра будут достигать 100 км/ч. Из-за сильного ветра туристов и жителей Нидерландов призывают быть осторожными на дорогах и следить за своими авиарейсами, которые могут быть отменены из-за ненастья.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в результате урагана Dennis два человека утонули, отменены сотни авиарейсов.

Напоминаем, шторм Ciara в Нидерландах начал свирепствовать 9 февраля. В течение недели из-за сильного ветра было причинено немало ущерба. В частности, повалено много деревьев, повреждены крыши домов, автомобли и велосипеды. Из-за сильного ветра было ограничено движение общественного транспорта, отменены авиарейсы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Шторм, Нидерланды, Ciara, Деннис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Строительство "мегазавода" приостановлено: суд запретил Tesla вырубать лес под Берлином
03 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
04 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
05 В Москве во время конкурса по поеданию пирожных умерла девушка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: Ситуация на участках разведения стабильная
Штаб ООС: Ситуация на участках разведения стабильная
В Баку полиция разогнала акцию оппозиции
В Баку полиция разогнала акцию оппозиции
В Торонто неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (Фото)
В Торонто неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (Фото)
Большой скачок в сфере энергоэффективности: появился метод производства энергии из дождя
Большой скачок в сфере энергоэффективности: появился метод производства энергии из дождя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь