Великобритания введет новые требования для трудовых мигрантов из стран Евросоюза

Новости мира:Британия вводит новые требования для трудовых мигрантов из стран сообщества.

Великобритания будет требовать от трудовых мигрантов из стран сообщества наличие предварительного соглашения с работодателем и прохождение проверки на знание английского.

Об этом сообщает Daily Mail.

"В большинстве случаев квалифицированным трудовым мигрантам придется искать место работы с оплатой не менее 25 600 фунтов стерлингов, ниже порог, чем тот, что сейчас применяется к мигрантам из-за пределов ЕС. Мигрантов также будут проверять на то, насколько хорошо они говорят по-английски", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его команда хотят ввести новую иммиграционную систему на основе австралийской, которая будет запрещать любому мигранту с ЕС, который получает заработную плату меньше установленного уровня, приезжать в страну.

В министерстве внутренних дел Великобритании оценивают, что новая система уменьшит количество низкоквалифицированных работников, прибывающих из стран ЕС на 90 000 человек ежегодно.

Всем трудовым мигрантам нужно будет найти место работы в Британии до переезда, больше шансов на это в районах, где не хватает кадров. Те, кто имеет более высокий уровень образования или те, кто получил образование в Великобритании, также будут иметь больше шансов.

"Система станет проще и справедливее, не будет дискриминации между странами происхождения, это вернет демократический контроль над иммиграцией британцам", - заявил представитель британского правительства.

Как сообщалось, Великобритания официально вышла из Европейского Союза в конце января, но переходный период действует до 31 декабря.