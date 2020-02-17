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Понедельник, 17.02.2020
В Северной Македонии распустили парламент
В Северной Македонии распустили парламент
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В Северной Македонии распустили парламент

В Северной Македонии распустили парламент
01:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Парламент Северной Македонии проголосовал за самороспуск.

Парламент Северной Македонии проголосовал за самороспуск, чтобы сделать возможным внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться 12 апреля.

Об этом информирует "Радио Свобода".

Парламентарии также приняли два закона, важных для потенциального продвижения страны к началу переговоров о вступлении в Европейский союз и для дальнейшего сближения с НАТО.

"Я верю, что все решения, которые мы приняли в этом парламенте, были в интересах наших граждан", – сказал спикер Талат Джафери на последней сессии нынешнего созыва.

Перед этим 80 парламентариев из 120 – ровно необходимый минимум в две трети – проголосовали за закон о прокуратуре. Правящая ныне партия "Социал-демократический союз Македонии" надеется, что принятие этого закона убедит Евросоюз назначить дату начала переговоров о вступлении.

"Решение ЕС о том, что открытие вступительных переговоров с Северной Македонией и Албанией откладывается на неопределенный срок, заставило социал-демократов в Скопье объявить внеочередные парламентские выборы на 12 апреля – за восемь месяцев до завершения привычной четырехлетней каденции парламента", - отмечает издание.

Напомним: Северная Македония уже получила в прошлом году протокол о её вступлении в НАТО после того, как, согласившись изменить свое название с "просто" Македонии, тем самым завершив спор с Грецией. Афины перестали блокировать вступление Скопье в Североатлантический союз и в Евросоюз. Страна должна стать полноправным членом НАТО позже в этом году после того, как, вероятнее всего, в середине марта, протокол о ее вступлении ратифицирует Испания, последняя из стран-членов НАТО, которая еще этого не сделала.

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Парламент, Северная Македония.
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