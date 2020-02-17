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Понедельник, 17.02.2020

Посадка лайнера при штормовом ветре: Самолет в Лондоне садился как вертолет (Видео)

Пассажирский лайнер Airbus A380, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу, из-за накрывшего Великобританию шторма Dennis, испытал серьезные трудности с приземлением. Видео опубликовал в Youtube ресурс SpeedbirdTV. На записи видно, что сопротивляясь мощному ветру, самолет завис в воздухе, подобно вертолету. Через некоторое время лайнеру удалось приземлиться, но шторм выкатил его за пределы взлетно-посадочной полосы. Судя по видео, посадка не была травматичной.
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Шторм, Лондон, Самолет, Ветер.
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