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Смертельное ДТП: В Италии расследуют подробности гибели ребенка

Смертельное ДТП: В Италии расследуют подробности гибели ребенка
15:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Италии в ДТП погиб младенец, правоохранители расследуют причины происшествия.

В городе Пиза семья попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого из-за взрыва подушки безопасности пострадал младенец. Мальчик умер в больнице через несколько часов после аварии.

Об этом сообщает GDB.

"Мальчик, которому исполнилось бы 2 месяца, сегодня умер в Пизе из-за серьезных травм, полученных во время автомобильной аварии вчера днем. Ребенок ехал в машине с семьей, когда произошло столкновение трех автомобилей", - пишут в издании. 

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Так, в машине находились мать, отец и двое детей. 

Сообщается, что муниципальная полиция проводит расследование, и согласно результатам реконструкции - травмы маленький ребенок получил от взрыва подушки безопасности.

"Когда произошло столкновение, взорвалась подушка безопасности, которая и ударила младенца, что привело к очень серьезным травмам головы и грудной клетки. Доставив его в больницу, врачи пытались спасти мальчику жизнь, но в результате он умер от полученных травм", - говорится в сообщении.

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Италия, ДТП, Ребенок, Жертвы, Подушка, Подушка безопастности.
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