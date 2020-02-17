Смертельное ДТП: В Италии расследуют подробности гибели ребенка

Новости мира:В Италии в ДТП погиб младенец, правоохранители расследуют причины происшествия.

В городе Пиза семья попала в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого из-за взрыва подушки безопасности пострадал младенец. Мальчик умер в больнице через несколько часов после аварии.

Об этом сообщает GDB.

"Мальчик, которому исполнилось бы 2 месяца, сегодня умер в Пизе из-за серьезных травм, полученных во время автомобильной аварии вчера днем. Ребенок ехал в машине с семьей, когда произошло столкновение трех автомобилей", - пишут в издании.

Так, в машине находились мать, отец и двое детей.

Сообщается, что муниципальная полиция проводит расследование, и согласно результатам реконструкции - травмы маленький ребенок получил от взрыва подушки безопасности.

"Когда произошло столкновение, взорвалась подушка безопасности, которая и ударила младенца, что привело к очень серьезным травмам головы и грудной клетки. Доставив его в больницу, врачи пытались спасти мальчику жизнь, но в результате он умер от полученных травм", - говорится в сообщении.