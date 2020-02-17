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Понедельник, 17.02.2020

В Лондоне для ежиков делают бары (Видео)

Лондонская пивоварня Camden Town Brewery сделала акцию, в рамках которой выпустила домики для ежиков, стилизованные под паб. Об этом сообщается на сайте пивоварни. Копания предлагала покупателям устанавливать домики в садах: так ежикам будет, где согреться зимой, и, где родить потомство летом. Один мини-паб стоил 50 фунтов стерлингов. К 6 февраля была распродана вся первая партия, и с сайта пивоварни убрали эту позицию. Вторая партия делалась на заказ – люди получат ее к концу месяца. Все вырученные от продажи домиков деньги, а также часть прибыли от реализации лагера Hells in Hibernation пивоварня передает Британскому сообществу спасения ежей.
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Лондон, Бары, Ежики, Camden Town Brewery.
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