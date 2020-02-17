Эфективное сдерживание: В Еврокомиссии высказались по вопросу о коронавирусе

Новости мира:В Еврокомиссии высказались, касательно состояния уровня заражения коронавирусом в Европе.

Количество заболеваний коронавирусом в Европе остается на низком уровне, это свидетельствует о том, что усилия по локализации болезни являются эффективными.

Об этом 17 февраля на брифинге для прессы в Брюсселе заявил официальный представитель Еврокомиссии по вопросам общественного здоровья и безопасности продуктов Стефан де Кеерсмакер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Ситуация не изменилась по сравнению с предыдущей неделей, в том смысле, что количество случаев заболеваний в ЕС остается низким, поэтому мы имеем стабилизацию. Мы также знаем, что уровень готовности к реагированию в странах-членах является очень хорошим", - отметил официальный представитель.

Он напомнил, что во время Совета ЕС по вопросам здравоохранения, состоявшегося на прошлой неделе, министры на политическом уровне приняли решение о координации усилий по борьбе с болезнью, в локализации возможных угроз, мероприятиях по предупреждению и лечению.

"Еврокомиссия внимательно продолжает следить за развитием ситуации. В том, что касается ограничений на передвижение - ситуация не изменилась. Со стороны ВОЗ не было никаких призывов к ограничению передвижения людей или даже к смене режима в торговле. В том, что касается осуществления контроля на границах и в аэропортах - эти элементы относятся к компетенции стран-членов", - отметил Стефан де Кеерсмакер.

Как сообщалось, в Европе в настоящее время зарегистрировано около 50 случаев заболевания COVID-19. Первой жертвой болезни в Европе стал пожилой турист из Китая, который умер в одной из больниц Парижа.

По состоянию на утро 17 февраля в мире зарегистрировано 71 710 случаев COVID-19, из которых 1775 - летальные. В Украине ни одного случая нового коронавируса не зарегистрировано.