Алкогольное исследование: Что пьют жители ЕС

Новости мира:Исследовательская компания провела опрос и определила алкогольные предпочтения жителей ЕС.

Исследовательская компания Dalia Research провела опрос и определила алкогольные предпочтения жителей европейских стран.

По данным экспертов, самым популярным напитком в ЕС является пиво. Об этом заявили 57% респондентов, которые употребляли напиток в течение последних трех месяцев.

На втором месте - вино (51%), на третьем - шампанское (27%). Далее в списке водка, виски, ром и джин.

Исследование также подтвердило наличие неких клише, которые связаны с употреблением тех или иных алкогольных напитков в разных странах ЕС. Так, к примеру, в Италии и Франции самым популярным напитком является вино, о чем заявили 64% и 55% опрошенных.

В то же время, подавляющее большинство немцев предпочитают пиво (53%). Поляки и испанцы тоже отдают предпочтение пиву, свидетельствуют результаты исследования.

Dalia Research также изучила алкогольные предпочтения жителей ЕС в зависимости от их возраста.

"Водку, например, пьют те, кому за двадцать. График круто уходит в старших возрастных группах. Пиво, как правило, употребляют люди, кому около 30. Вину отдают предпочтение те, кому за 30", - говорится в результатах исследования.

Как сообщалось ранее, в Украине социологи составили портрет потребителя водки.

Так, оказалось, что 63% украинцев, которые предпочитают водку ТМ "Хортица", "Prime" и "Geen Day", имеют высшее образование (незаконченное высшее — 15%, среднее — 22%).

А почти 70% мужчин, которые покупали водку вышеперечисленных ТМ в течение последних трех месяцев, женаты или живут гражданским браком.

Напомним, в ТОП-5 надежных производителей качественной водки в Украине входят такие ликеро-водочные компании: "Баядера — Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").