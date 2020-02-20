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Пластиковые отходы: В Эстонии могут увеличить вклад в бюджет

Пластиковые отходы: В Эстонии могут увеличить вклад в бюджет
13:30 Сегодня Телеграф Европейская Правда Фото: unsplash.com

Новости мира:В Эстонии вклады в бюджет ЕС будут зависеть от количества отправленных на переработку отходов из пластика.

Со следующего года вклад Эстонии в бюджет ЕС будет зависеть от объема отправленных на переработку пластиковых отходов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В Евросоюзе в ближайшее время ожидается обсуждение предложения привязать вклад государств в бюджет ЕС к объемам переработки мусора.

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Если нынешняя ситуация с переработкой пластика не изменится, то Эстонии, по предварительным оценкам, придется доплачивать около 20 млн евро.

"Одной из составляющих взноса станет объем пластика, который перерабатывается и не перерабатывается, такое предложение рассматривается сейчас. Правительство Эстонии его особенно не поддерживает, но Эстония - одна из немногих стран, которые категорически против этого предложения", - сказал министр финансов Мартин Хельме. 

В Брюсселе Эстонию приводят в пример государства, в котором используется очень много пластиковой упаковки, но мало отправляется на переработку.

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"Наша основная проблема в том, что Эстония - практически единственная страна ЕС, в которой высчитывается это количество пластика, в других государствах вычисляют теоретически", - пояснил Хельме.

По словам руководителя отдела экологического менеджмента Министерства окружающей среды Сигрид Соомлайс, в 2017 году в Эстонии было произведено более 65 тысяч тонн пластиковых отходов. Переделать же смогли всего 27% - по этому показателю Эстония занимает последние строчки в списке стран ЕС. 

Обсуждаемое в Брюсселе предложение касается бюджета ЕС на 2021-2027 годы.

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ЕС, Эстония, Налоги, Европа, Пластик, Переработка.
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