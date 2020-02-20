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Разрезали на кусочки: Во Франции из самолета сделали сувениры

Разрезали на кусочки: Во Франции из самолета сделали сувениры
15:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости мира:Во Франции порезали на кусочки самолета и сделали из них сувениры в виде бирок.

Крупнейший пассажирский серийный самолет Airbus A380 разрезали на кусочки, чтобы сделать из них сувениры в виде бирок для багажа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Принадлежащий Singapore Airlines гигантский самолет с серийным номером MSN003 являлся первым Airbus A380, совершившим коммерческий полет. Он находился в эксплуатации с 2007 года, пока в 2019 году не был выведен из штата компании и переправлен во Францию.

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Там его разбирали на запасные части для других бортов, а остатки обшивки теперь пустили на создание сувенирных багажных бирок. Из старого самолета изготовили семь тысяч бирок, на которых выгравирован силуэт воздушного судна и его данные, включая серийный номер. Сувениры продаются по цене 27,95 евро за штуку в магазине компании.

Авиакомпания Singapore Airlines в числе первых стала использовать Airbus A380. Самым крупным покупателем на сегодняшний день является Emirates, которая заказала в общей сложности 123 самолета данной модели. Но постепенно гигантские самолеты «отправляют на пенсию» по всему миру, заменяя их более современными аналогами. В феврале 2019 года Airbus объявила о скором прекращении выпуска A380. По данным Bloomberg, их перестанут производить в 2021 году.

Высота Airbus A380 составляет 24,08 метра, длина — 72,75 метра, размах крыла — 79,75 метра. Он вмещает 525 пассажиров в салоне трех классов и 853 пассажира в комплектации из одного класса. A380 способен совершать перелеты без посадки на расстояние до 15,4 тысячи километров.

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Франция, Самолет, Сувениры, Детали, Бирки.
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