Сийярто: Венгрия продолжит отстаивать территориальную целостность Украины

Новости мира:Петер Сийярто: Венгрия будет отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Венгрия готова и впредь оказывать Украине различную помощь и поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании Генассамблеи ООН, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

“Мы, венгры, и в дальнейшем будем отстаивать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы продолжим оказывать экономическую и гуманитарную поддержку и помощь нашим украинским друзьям, они могут рассчитывать на нас”, - отметил Сийярто во время рассмотрения вопроса "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины"

Глава МИД Венгрии добавил, что с 2014 года на разнообразную поддержку Украины его страна потратила 225 млн евро.

Сийярто также отметил, что Венгрия заинтересована, чтобы Украина была сильным, успешным и демократическим государством.