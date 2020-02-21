Скачать
Пятница, 21.02.2020
Зеленский о "баталиях" в Новых Санжарах: Казалось, что мы Европа эпохи Средневековья
Зеленский о "баталиях" в Новых Санжарах: Казалось, что мы Европа эпохи Средневековья
В Украине в 14 областях начались дорожные работы
В Украине в 14 областях начались дорожные работы
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Определен лучший игрок недели в Лиге чемпионов
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"
В "Матрице 4" сыграет звезда "Восьмого чувства"

В Париже началось нашествие постельных клопов

В Париже началось нашествие постельных клопов
14:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В Париже сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с распространением постельных клопов.

В Париже сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с распространением постельных клопов. В связи с этим французское правительство запустило горячую линию, чтобы консультировать горожан по поводу борьбы с паразитами. Об этом сообщает The Guardian.

В министерстве жилищного развития страны отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они "возродились".

В ведомстве считают, что причинами увеличения клопов в городе стал туризм – люди привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения.

После Второй мировой войны клопов в Европе и США почти не было, так как их выводили с помощью мощного инсектицида ДДТ. Потом этот препарат запретили использовать, так как он накапливается в организме животных и человека, и клопы снова начали распространяться.

"Библейское" нашествие саранчи: Африку захватывают вредители-насекомые (Видео)

В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещения по 400 тысячам адресов, где были жалобы на постельных клопов.

В этом году проблема распространения паразитов фигурировала даже в предвыборной кампании политика Бенджамин Гриво, который претендовал на должность мэра города. Он обещал очистить столицу Франции от паразитов за 100 дней, однако в итоге снялся с предвыборной гонки после скандала с публикацией его интимной переписки и видео.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Паразиты, Клопы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков предположил, кто стоит за протестами в Новых Санжарах
02 Беспорядки в Новых Санжарах: что сейчас происходит в поселке
03 Итоги дня 20 февраля: День памяти Небесной Сотни и возвращение украинцев из Уханя
04 Распространитель коронавируса: Ученые установили одну из причин
05 Маленькая кухня: как эффективно использовать подоконник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Госпожа министр сейчас выехала&quot;: Скалецкая прервала свой карантин
Скалецкая прервала свой карантин
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Кабмин через две недели представит новый макропрогноз
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Что можно, а чего нельзя делать в субботу?
Что можно, а чего нельзя делать в субботу?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь