В Париже началось нашествие постельных клопов

Новости мира:В Париже сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с распространением постельных клопов.

В Париже сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с распространением постельных клопов. В связи с этим французское правительство запустило горячую линию, чтобы консультировать горожан по поводу борьбы с паразитами. Об этом сообщает The Guardian.

В министерстве жилищного развития страны отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они "возродились".

В ведомстве считают, что причинами увеличения клопов в городе стал туризм – люди привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения.

После Второй мировой войны клопов в Европе и США почти не было, так как их выводили с помощью мощного инсектицида ДДТ. Потом этот препарат запретили использовать, так как он накапливается в организме животных и человека, и клопы снова начали распространяться.

В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещения по 400 тысячам адресов, где были жалобы на постельных клопов.

В этом году проблема распространения паразитов фигурировала даже в предвыборной кампании политика Бенджамин Гриво, который претендовал на должность мэра города. Он обещал очистить столицу Франции от паразитов за 100 дней, однако в итоге снялся с предвыборной гонки после скандала с публикацией его интимной переписки и видео.