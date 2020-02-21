Климатические протесты: Тунберг собрала в Гамбурге десятки тысяч человек

Новости мира:20 тысяч человек присоединились к Грете Тунберг на климатическом протесте в Гамбурге.

Тысячи людей присоединились к шведской климатической активистке Грете Тунберг на акции протеста в северном немецком городе Гамбург в пятницу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По оценкам полиции, в акции принимали участие 20 тысяч человек, организаторы заявили, что им удалось собрать более 60 тысяч митингующих.

Участники акции требовали улучшения климатической политики и обещали "протестовать до тех пор, пока вы не примете меры".

На этой неделе мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах смертельной стрельбы в городе Ханау.

Акция протеста была проведена движением школьников и студентов "Fridays for Future" за два дня до проведения муниципальных выборов в Гамбурге и на ней присутствовали многочисленные политики.

Участники прошли маршем из района Хайлигенгейстфельд в районе Санкт-Паули через центр города. Тунберг в конце выступила с речью.

Почти ровно год назад Тунберг впервые приняла участие в климатической забастовке в Гамбурге.