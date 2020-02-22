Скачать
Суббота, 22.02.2020
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Вице-президент ПА ОБСЕ: РФ подписала Минские соглашения и не выполняет
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
Шахтер готов отправить самолет в Китай для эвакуации
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу
СМИ: Меган Маркл и принц Гарри приобретут домик в Малибу

Польша и Дания поддерживают территориальную целостность Украины

Польша и Дания поддерживают территориальную целостность Украины
03:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Министры Польши и Дании заявили о поддержке территориальной целостности Украины.

Официальные Варшава и Копенгаген разделяют схожие взгляды на поддержку территориальной целостности Украины, а также на рост активности РФ в европейском регионе.

Об этом шла речь во время встречи главы МИД Польши Яцека Чапутовича с его датским коллегой Йеппе Кофодом в рамках визита польского министра в Данию, информирует польский МИД.

“Министры подчеркнули общие позиции по оценке ситуации в восточном соседстве ЕС, в частности относительно территориальной целостности Украины и усиления военной активности России в Балтийском море и арктическом регионе”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Чапутович также убеждал датского партнера в необходимости продолжения политики расширения Евросоюза.

Кроме того, на встрече было уделено внимание вопросу энергетического сотрудничества.

По словам Чапутовича, реализация проекта газопровода Baltic Pipe из акватории Норвежского моря в Польшу еще больше углубит сотрудничество между двумя странами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Польша, Дания, Яцек Чапутович, Йеппе Кофод.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
02 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
03 Обнаружены новые следы скрещиваний между ранними видами людей
04 Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
05 "Это действительно плохо": Кэти Перри потеряла сознание во время съемок шоу (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)
Мариуполь получил первый троллейбус за деньги ЕБРР (Фото)
Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ
Оржель спрогнозировал новое снижение цен на газ
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь