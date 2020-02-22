Польша и Дания поддерживают территориальную целостность Украины

Новости мира:Министры Польши и Дании заявили о поддержке территориальной целостности Украины.

Официальные Варшава и Копенгаген разделяют схожие взгляды на поддержку территориальной целостности Украины, а также на рост активности РФ в европейском регионе.

Об этом шла речь во время встречи главы МИД Польши Яцека Чапутовича с его датским коллегой Йеппе Кофодом в рамках визита польского министра в Данию, информирует польский МИД.

“Министры подчеркнули общие позиции по оценке ситуации в восточном соседстве ЕС, в частности относительно территориальной целостности Украины и усиления военной активности России в Балтийском море и арктическом регионе”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, Чапутович также убеждал датского партнера в необходимости продолжения политики расширения Евросоюза.

Кроме того, на встрече было уделено внимание вопросу энергетического сотрудничества.

По словам Чапутовича, реализация проекта газопровода Baltic Pipe из акватории Норвежского моря в Польшу еще больше углубит сотрудничество между двумя странами.