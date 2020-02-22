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На саммите ЕС не смогли договориться по долгосрочному бюджету

На саммите ЕС не смогли договориться по долгосрочному бюджету
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Страны ЕС не смогли договориться по многолетнему бюджету.

Главы государств и правительств ЕС, которые собрались на чрезвычайный саммит для принятия Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021-27 года (МФП), не смогли прийти к согласию по предложенному проекту и решили продолжить переговоры.

Об этом 21 февраля после двухдневной работы саммита, которая включала ряд двусторонних и многосторонних консультаций, которые прекращались даже ночью, заявил президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы очень напряженно работали в течение нескольких прошлых дней с целью достичь согласия вокруг следующего европейского бюджета. К сожалению, сегодня мы увидели, что невозможно достичь соглашения, что нам нужно больше времени. Мы знаем, что этот европейский бюджет является очень сложной темой для переговоров, особенно после Brexit и провала в 75 миллиардов евро. Мы работали очень тяжело, чтобы найти баланс между разными обеспокоенностями, интересами и мыслями, но нам нужно больше времени. Мы посмотрим, как мы сможем работать вместе в будущем, чтобы достичь соглашения", - отметил Шарль Мишель.

Отвечая на вопросы прессы, он отказался комментировать вопрос о сроках достижения согласия стран-членов вокруг МФП, и заметил, что последующие дни и недели - столько, сколько это будет необходимо, будут посвящены согласованию позиций вокруг бюджета.

Президент Европарламента Урсула фон дер Ляйен заявила, что после того, как Европейский Совет достигнет согласия вокруг долгосрочного бюджета ЕС, необходимо будет еще согласовать эти позиции с Европейским парламентом. Только после этого бюджетные решения можно будет реализовать в конкретных проектах.

"Этот вопрос является срочным. Если мы не завершим вовремя все эти шаги, требующие длительного времени, - если мы этого не сделаем, - тогда у нас не будет бюджета, не будет программы Erasmus, не будет ресурсов для исследований, для регионального развития или для охраны границ. Мы все стоим перед общими вызовами - цифровая трансформация, климатические изменения, но также последствия выхода Великобритании. Мы должны получить Европу, которая способна действовать, и которая имеет собственный бюджет на следующие 7 лет. Именно поэтому мы будем напряженно работать в течение следующих недель и месяцев ", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

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ЕС, Саммит, Бюджет.
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