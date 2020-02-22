Скачать
Суббота, 22.02.2020
Эвакуация украинцев: Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку в связи с кризисом
Эвакуация украинцев: Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку в связи с кризисом
"Этот год будет лучше": Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Минэкономики прогнозирует рост ВВП Украины на почти 4%
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Динамо - Ворскла: онлайн трансляция матча (Видео)
Долой дискриминацию: ИИ от Google больше не будет использовать гендерные теги
ИИ от Google больше не будет использовать гендерные теги

Brexit: Британия возвращает "культовый" дизайн паспортов (Фото)

Brexit: Британия возвращает "культовый" дизайн паспортов (Фото)
16:57 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Британцам с марта начнут выдавать синие паспорта.

Британцы со следующего месяца начнут получать паспорта синего цвета – это еще одно следствие выхода их страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Первый из паспортов нового образца, описанный правительством как возвращение к" культовому " дизайну, будет выпущен и выдан владельцу в начале марта.

Министр внутренних дел Прити Патель заявила: "выход из ЕС дал нам уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность, и я не могу дождаться, чтобы путешествовать с ним".

Введение синих паспортов будет поэтапным, и с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и заменят свои бордовые предшественники.

Бывший премьер-министр Тереза Мэй объявила о возвращении синих паспортов в декабре 2017 года, назвав это "выражением нашей независимости и суверенитета".

Результаты "бюджетного" саммита: В ЕС к консенсусу не пришли

Британия перешла на бордовые паспорта в 1988 году в соответствии с рекомендациями ЕС, а некоторые сторонники Brexit использовали референдум за выход из блока как аргумент возврата к синему цвету, который впервые был использован в 1921 году.

Кроме изменения цвета, новые паспорта Великобритании, выданные со следующего месяца, будут украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Министерство внутренних дел хвастается, что это будет также "наиболее технологически продвинутый британский паспорт в истории", с множеством новых и обновленных функций безопасности.

Документ включает в себя страницу данных из поликарбоната, содержит технологии, встроенные в документ для обеспечения безопасности персональных данных.

Европарламент разочарован тем, что страны ЕС не смогли договориться о многолетнем бюджете

Стандартные паспорта как и раньше будут содержать 34 страницы, в то время как паспорта "Джамбо" для частых путешественников теперь будут содержать 54 страницы.

Те, у кого есть действительные бордовые паспорта, могут продолжать использовать их для поездок до окончания срока их действия.

С марта прошлого года бордовые паспорта стали выдавать без надписи "Европейский Союз" на лицевой стороне обложки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Паспорт, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
04 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
05 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вопрос о кандидатуре министра Тюрингии: Партиии наконец пришли к общему соглашению
В Тюрингии согласовали кандидатуру премьера
&quot;Результаты положительные&quot;: эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Brexit: Британия возвращает &quot;культовый&quot; дизайн паспортов (Фото)
Британия возвращает "культовый" дизайн паспортов
Провал на Евровидении: Женя Галич ответил хейтерам
Провал на Евровидении: Женя Галич ответил хейтерам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь